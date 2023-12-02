Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины

Фото: istockphoto/aapsky
Российские военные за неделю нанесли 27 групповых комбинированных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Для атак использовалось высокоточное оружие, а также беспилотные летательные аппараты.
По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все намеченные цели были успешно поражены.
Читайте также:
Минобороны: Российские военные сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра
Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
Александр Бойцов