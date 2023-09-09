Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов по инфраструктуре Украины

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации для того, чтобы провести ротацию в зоне спецоперация. Этот процесс будет проводиться за счет тех, кто подписал контракт с Минобороны России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.