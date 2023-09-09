Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов по инфраструктуре Украины

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За период со 2 по 9 сентября Вооруженные силы России нанесли шесть концентрированных ударов с помощью высокоточного оружия большой дальности. Для этого использовались средства поражения воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
В сводке также сообщается, что удалось полностью разрушить работу систем радиотехнической разведки. Кроме того, значительный урон нанесен системам материально-технического снабжения группировок ВСУ, которые действуют на Херсонском и Харьковском направлениях. В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, указано в сообщении.
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Александр Бойцов