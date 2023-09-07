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Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

07 сентября 2023, 15:03
Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

За прошлый сутки российские войска отразили 14 ударов Вооружённые силы Украины по направлению Вербового и Работино. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе СВО. Российские силы в ходе атаки задействовали авиационные удары и артиллерию.
Потери украинской армии составили до 110 солдат. Среди техники уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля, три артиллерийские системы и несколько единиц прочей военной техники.
Кроме того, на запорожском направлении успешно уничтожили радиоэлектронной борьбы противника "Буковель-AD". Ее задачей было обнаружение БПЛА и блокировка их систем управления и навигации.

Ранее сообщалось, что В Запорожье уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС.

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#бпла
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В США осознали, что в наступлении Украине не помогут даже кассетные боеприпасы
NYT: Кассетные снаряды не помогают ВСУ наступать из-за бетонных укреплений России
07 сентября 2023, 16:01

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ, рассказали украинские военнослужащие в интервью для The New York Times.
«Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления», - прокомментировали ситуацию собеседники СМИ. 

По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. 

К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности, заключили в NYT. 

Ранее 123 государства в Ослов подписали соглашение о запрете использования кассетных боеприпасов. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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Американский журналист Хинкл: конфликт на Украине закончится на условиях России
07 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/JARAMA

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий.
По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса. Хинкл подчеркнул, что если конфликт продолжится, то Польша с одобрения США зайдет на западную Украину.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны

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Экс-морпех Берлетик заявил, что на Западе вновь недооценили российских военных
Экс-морпех Берлетик: на Западе не ожидали решимости ВС РФ на Украине
07 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

На Западе не ожидали, что российские военные будут так решительно защищать свои территории на линии соприкосновения и крепко держать свою оборону. Об этом рассказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.
По его словам, руководства стран Запада имеют привычку недооценивать русских. Он подчеркнул, что российские военные на полях сражения готовы пойти на все, чтобы выжить и одержать победу.

«Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть», — заключил Берлетик.

Ранее стало известно, что некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. При этом ВСУ, понесшие огромные потери, скорее всего не смогут добиться серьезных успехов и прорвать российскую линию обороны.

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#минобороны
#контрнаступление
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Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным
Зеленский утверждает, что ВСУ не следует использовать как расходный материал
07 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

Умеров отметил, что министерство обороны Украины станет главным институтом для координации сил обороны.

Напомним, комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией

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#солдат
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В Белом доме назвали сроки окончания украинского контрнаступления
Economist: В США считают, что у ВСУ для наступления осталось шесть-семь недель
07 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Olena_Z

Некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. Об этом в своей статье пишет журнал Economist.
«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», - говорится статье.

При этом также отмечается, что должные лица в США пытаются оценить перспективы ВСУ на поле боя в предстоящие недели. Некоторые считают, что украинская армия потеряла уже большую часть своих резервов и вряд ли сможет значительно продвинуться в глубь российской обороны.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать.

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В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк
Military Watch: Российские «Корнеты» поражали все основные западные танки
07 сентября 2023, 14:35

Фото: iStock/aapsky

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк, сообщает The Military Watch.
5 сентября российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. 

«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами ​- все ​лучшие танки, которые были у Запада.

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#сша
#украина
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В Запорожской области уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300ПС
07 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

ВС РФ уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что пусковая установка ЗРК была уничтожена в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.

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В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы
07 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/Roman Novitskii

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны. По словам Соскина, Зеленский всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.

Политолог добавил, что «лавочка Зеленского уже почти отыгралась».

Напомним, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии.

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#контроль
#политолог
#зеленский
#владимир рогов
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Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину
07 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы «угнанным» на Украину российским вертолетом. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что этот вопрос касается министерства обороны. 

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем в Киев. Министерство обороны РФ эту ситуацию не комментировало.

Напомним, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. За ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.

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