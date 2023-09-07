Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко
За прошлый сутки российские войска отразили 14 ударов Вооружённые силы Украины по направлению Вербового и Работино. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе СВО. Российские силы в ходе атаки задействовали авиационные удары и артиллерию.
Потери украинской армии составили до 110 солдат. Среди техники уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля, три артиллерийские системы и несколько единиц прочей военной техники.
Кроме того, на запорожском направлении успешно уничтожили радиоэлектронной борьбы противника "Буковель-AD". Ее задачей было обнаружение БПЛА и блокировка их систем управления и навигации.
Ранее сообщалось, что В Запорожье уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС.
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Кроме того, на запорожском направлении успешно уничтожили радиоэлектронной борьбы противника "Буковель-AD". Ее задачей было обнаружение БПЛА и блокировка их систем управления и навигации.
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Алина Юрчак