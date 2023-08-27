Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому в Киевской области

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ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на Южнодонецком направлении отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского. Отмечается, что к потерям ВСУ также добавились: танк, американская самоходка М109 Paladin, польская Krab и две гаубицы Д-30.
В районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Также ВС РФ уничтожили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Чугуево Днепропетровской области.
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Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на Южнодонецком направлении отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского. Отмечается, что к потерям ВСУ также добавились: танк, американская самоходка М109 Paladin, польская Krab и две гаубицы Д-30.
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Екатерина Коршунова