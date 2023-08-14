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Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ

14 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/sfreestee

ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.


Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.

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#днр
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Российские силы впервые уничтожили испанский миномет Alakran
Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили испанский миномет Alakran в зоне СВО
14 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Российские военные впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные подбили три американские артсистемы М777, польскую самоходную гаубицу Krab и французскую самоходную гаубицу Caesar, а также, впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, российские силы нанесли ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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UnHerd: немецкие «Леопарды» стали жертвами российских охотников за танками
14 августа 2023, 15:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак заявил, что российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой стали «убийцами» украинских «Леопардов».
«Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский «Корнет» уничтожил несколько драгоценных для украинцев «Леопардов»», — подчеркнул Луттвак.

Напомним, ранее  начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

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Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины

Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
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#вс рф
#истребители
#спецоперация
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Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины
14 августа 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США не до Украины, так как происходит подготовка к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ковитиди, демократы постараются использовать «финансовую помощь» Украине для своей избирательной кампании.

«Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, рассчитывается бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий», — отметила сенатор.

Ковитиди добавила, что США управляет пребывающий в стойкой деменции президент, который не откликается на свое имя.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.

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Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
14 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

И.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов заявил, что 10-летней девочке, которая пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского БПЛА, проведут операцию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Тулинов отметил, что состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, пять квартир и шестнадцать машин. Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры.

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#атака
#пво
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Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ
Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
14 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника. 

Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила. 

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР. 

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#склад
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#днр
#всу
#вс рф
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Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном боевиков ВСУ
Подполье помогло ВС России уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ под Херсоном
14 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли военнослужащим ВС РФ уничтожить военные объекты ВСУ в Херсонской области. Об этом активисты сообщили изданию РИА Новости.
Участники организации также сообщили об уничтожении 30 бойцов украинских формирований на указанном направлении. 

Силами подпольщиков был уничтожен ангар, на котором хранились боеприпасы ВСУ, а также вооружение и военная техника. По словам собеседников издания, им также удалось распространить прокламации, которые помогут людям объективно понять происходящее, а также показать истинное положение вещей.  

Подпольщики добавили, что в их ряды вступают патриоты, которые самостоятельно осуществляют боевые действия в интересах России. 

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#военные
#вооружение
#военная всу
#рф
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В Минобороны РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на сватовском направлении
14 августа 2023, 06:49

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские военные из группировки «Центр» отразили две атаки военнослужащих ВС Украины на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп <...> Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — сообщил Савчук (цитата по ТАСС).

Также, по его словам, с помощью ЗРК «Стрела-10» российскими бойцами был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населенного пункта Плащанка.

Кроме того, передовые подразделения, штурмовая и армейская авиация группировки «Центр» нанесли удар по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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В Одессе звучат взрывы
14 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/Multipedia

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщают украинские издания Klymenko Time и «Суспильне» («Общественное»). Других подробностей произошедшего пока не известно.
Ранее в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины было объявлено предупреждение о возможной угрозе с воздуха.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
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Российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР
13 августа 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались провести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, он добавил, что артиллеристы «Востока» уничтожили пункт националистов в районе Макаровки, наблюдательный пункт боевиков около Приютного и другие военные объекты ВСУ.
 
Он заявил, что противник постоянно предпринимает попытки атаки направлений, находящихся под контролем России. Однако безуспешно, поскольку военные группировки «Восток» оперативно пресекают деятельность ВСУ с помощью беспилотников, артиллерии и авиации.

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#всу
#россия
#сво
#минобороны рф
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