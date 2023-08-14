Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ

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ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.
Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.
Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.
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Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.
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Екатерина Коршунова