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Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

02 ноября 2023, 20:03
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сообщается, что в составе миссии было 4 инспектора, основной задачей которой являлась оценка состояния безопасности ЗАЭС. Режим прекращения огня был объявлен с 6.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.


Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

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В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Экс-разведчик: ВСУ снимают с мест войска, чтобы остановить наступление России
02 ноября 2023, 18:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки. ВСУ пытаются удержать позиции любой ценой, однако это никак не поможет.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе. Он также отметил, что для украинских солдат все происходящее является тупиком.

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Киев предпринял очередную попытку атаки Курской АЭС с помощью БПЛА
02 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/vadimrysev

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Курскую АЭС, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 2 ноября около полудня рядом с атомной станции в городе Курчатове обнаружили потерпевший крушение беспилотник самолетного типа. Дрон нашли сотрудники службы безопасности станции при патрулировании территории. 

Разбившееся устройство было начинено взрывчаткой, какой именно - установят эксперты. К счастью, взрыва не произошло, устройство не сдетонировало. 

В результате неудачной атаки никто не пострадал, разрушений на Курской АЭС также нет. 

Ранее Минфин США ввёл санкции против Александр Захаров, который является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет».

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#всу
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«Будет покончено»: В США предрекли скорый крах режиму Зеленского
Риттер: Россия скоро покончит с режимом Зеленского
02 ноября 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Когда денацификация Украины будет завершена - режим Владимира Зеленского падёт, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Американский разведчик также выразил уважение российскому президенту Владимиру Путину. По словам Риттера, главе РФ удалось не только собрать крупную и сильную армию, но и нанести непоправимый урон всему коллективному Западу.

Риттер напомнил, что на полях специальной военной операции российская армия ​проводит успешные и масштабные операции, ​которые уже практически привели ВСУ к полному краху.

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#сво
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Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Defense One: Киев приобрел боеприпасы в Швейцарии, нарушив запрет на их экспорт
02 ноября 2023, 16:45

Фото: iStock/megaflopp

Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия. Об этом сообщает издание Defense One.
Сообщается, что в июле этого года украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра и 338-го, произведенные фирмой SwissP Defence. Примечательно, что доставку этих патронов украинским войскам осуществил польский импортер.

Напомним, в январе швейцарский лидер Ален Берсе заявил, что запрещает реэкспорт на территорию Украины вооружения Швейцарии, которое прибыло из Испании и Германии. Он подчеркнул, что его страна всегда была государством мира, а также участвует в переговорах. 

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#украина
#экспорт
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«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ
Крымский депутат Гемпель посоветовал Залужному составлять акт о капитуляции ВСУ
02 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель порекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному начать составлять акт о капитуляции, такой совет он дал в интервью для «РИА Новости».
«Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии», - прокомментировал ситуацию Гемпель.

По его словам, подготовленный заранее акт позволит всем сэкономить время, а также избежать лишних потерь с украинской стороны. Он также отметил, что рано или поздно Киев освободиться от захватившей его преступной власти и встанет на путь дружественных отношений с Россией.

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#сша
#запад
#киев
#сво
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#крым
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На СВО погиб оператор дронов, который уничтожил 19 лодок ВСУ на Днепре
02 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Во время боевой задачи скончался оператор FPV-дронов с позывным Мечта, который уничтожил 19 украинских лодок на Днепре.
ТАСС пишет, что, по словам представителя предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», погибший проходил у них подготовку.

«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», - сообщил собеседник агентства.
Сообщается, что восемь лодок были ликвидированы в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр. Тогда расчет Мечты работал без перерыва  почти двое суток.

Погибший был награжден медалью «За отвагу». В данный момент сейчас готовятся документы о присвоении Мечте посмертно звания Героя России.

First Person View (FPV, с англ. »вид от первого лица») – понятие, используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору.

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В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре
Минобороны РФ: Киев совершил провокацию с целью создать катастрофу на ЗАЭС
02 ноября 2023, 16:05

Фото: iStock/Yurchello108

Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

Рогов отметил, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет. Он подчеркнул, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. 

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#пво
#дроны
#украина
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Украина втридорога приобретает оружие у своих партнеров
02 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/undefined undefined

Украина втридорога покупает оружие советской разработки у партнеров.
Об этом пишет издание Defence One, ссылаясь на данные торгового агрегатора Import Genius. Стало известно, что в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от компании из Болгарии через польское правительственное агентство стратегических резервов.

Каждый снаряд обошелся Украине почти в 3 тысячи долларов. А Россия платит в 3 раза меньше за такие же боеприпасы.

По данным СМИ, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на 346 млн долларов. Поставщиками оружия стали Болгария, Румыния, Чехия, а также Турция.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.

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#всу
#украина
#сво
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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
МО: ВС России поразили украинский Су-27 на аэродроме в Полтавской области
02 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/ANGHI

Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в результате удара российских войск был поражен украинский самолет Су-27. В ведомстве добавили, что ВС России уничтожили пункт управления беспилотными летатлельными аппаратами ВСУ в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.

Отмечается, что в районе Янтарного в Херсонской области также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.

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