Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сообщается, что в составе миссии было 4 инспектора, основной задачей которой являлась оценка состояния безопасности ЗАЭС. Режим прекращения огня был объявлен с 6.00 до 18.00.
Ранее сообщалось, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.
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Ранее сообщалось, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.
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Екатерина Коршунова