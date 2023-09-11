Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Берислава

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Вооруженные силы РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотника на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.
Помимо этого, в районе населенного пункта Берислав российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками.
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