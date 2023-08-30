Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

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ВС РФ уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что был уничтожен узел связи 24-й механизированной бригады украинских войск.
Напомним, украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими. По его мнению, пехота — это определяющий исход в сражениях.
Ранее турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.
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Напомним, украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими. По его мнению, пехота — это определяющий исход в сражениях.
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Екатерина Коршунова