Минобороны: ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота

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В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота.
Патрульным кораблем «Василий Быков» были уничтожены все безэкипажные катера противника. Корабли Черноморского флота во время ночного морского перехода не пострадали, говорится в сообщении.
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Александр Бойцов