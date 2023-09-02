Минобороны: ВСУ потеряли до роты солдат под Купянском

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Подразделения Вооруженных Сил РФ выбили части ВСУ из двух опорных пунктов под Купянском. Помимо этого, было отражено пять украинских атак на этом направлении, в ходе которых противник потерял до роты солдат.
В районах населенных пунктов Ковалевка и Краснореченская с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» были уничтожены беспилотные летательные аппараты «Лелека-100» и «Валькирия». Линия фронта на этом участке, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки ВСУ, медленно продвигается в сторону Купянска.
Читайте также:
Business Insider: Для прорыва российских позиций Украине нужно расчистить 16 км пути
Американский офицер Дэвис: Украинское контрнаступление выдохлось
«Гуаньча»: Потеря Купянска станет крахом политической карьеры Зеленского
Александр Бойцов