Минобороны: замкомвзвода Калашников получит звание Героя России

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Заместитель командира взвода Иван Калашников (позывной «Большой») представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что руководство Калашникова позволило его подразделению действовать чётко и слаженно, что привело к отражению атаки украинский военных. Отмечается, что за время боя ни один российский боец не отступил. А сам командир взвода вёл постоянный прицельный огонь по наступающим бойцам ВСУ, находился на виду у противника и, рискуя своей жизнью, одержал победу в этом бою.
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Анастасия Чинкова