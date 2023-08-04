Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками

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Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами РЭБ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Ранее, о срабатывании систем ПВО сообщил глава региона Олег Крючков. ВСУ также предприняли попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске. Вражеские катера были уничтожены. В результате террористического акта со стороны украинских военнослужащих, никто не пострадал.
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