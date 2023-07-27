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Минобороны заявило об ударах по местам хранения западного вооружения на Украине

27 июля 2023, 13:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские военные нанесли точные удары по местам хранения ракет и другого вооружения, переданного Украине странами Запада. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также под российские удары попали места хранения ракет, вооружения и военной техники, переданных Украине в рамках военной помощи странами Запада.


При этом уточняется, что все назначенные цели были поражены. Таким образом, цель ударов достигнута.

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Один человек пострадал при обстреле белгородского поселка Красное
27 июля 2023, 14:11

Фото: iStock/Mariia Herman

Украинская сторона обстреляла окраину поселка Красное Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший - комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. Он уже отправлен домой, так как нет необходимости находиться в больнице.

Гладков уточнил, что комбайн, на котором работал пострадавший мужчина также получил повреждение.

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Украинский командир назвал адом бои с русскими
DB: Командир Дубина назвал адом боевые столкновения с русскими
27 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бои на полях специальной военной операции настолько страшные, что напоминают ад, заявил украинский командир Святослав Дубина в интервью Daily Beast.
«Бои были настолько изнурительными, что оставшиеся в живых будут рассказывать о себе «адские» истории грядущим поколениям», - прокомментировал ситуацию Дубина.  
По словам военного, наиболее страшными являются столкновения в лесу. Там невозможно спрятаться за бетонными стрелами от непрекращающихся обстрелов.
Дубина подчеркнул, что ВСУ потеряли очень много времени, пока ждали западную технику, и успели потерять много своих бойцов.

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#украина
#сво
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В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела
27 июля 2023, 13:42

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Власти Одессы заявили, что после ночных обстрелов со стороны РФ в городе повреждены оборудования грузовых терминалов.
 «Минувшей ночью под обстрелом оказалась портовая инфраструктура», - сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Он также добавил, что в результате ночного обстрела повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, также полностью уничтожено здание охраны и два автомобиля.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#инфраструктура
#оборудование
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#удар
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На Украине признали потерю значительной части западного вооружения
FT: В Киеве признали потерю пятой части вооружения НАТО при контрнаступлении
27 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина и ее западные союзники признались, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть вооружения НАТО, пишет издание The Financial Times.
«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», - прокомментировали ситуацию представители издания.  

Ранее украинский военнопленный Сергей Ходов заявил, что у Киева не хватает оружия для масштабного контрнаступления. Военнопленный рассказал, что когда командование отправило его роту на позицию, на которую ВС РФ пошли в наступление, то украинским бойцам было даже нечем отстреляться.

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#оружие
#нато
#сво
#всу
#киев
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«Ждет ли Украину судьба Сирии?» - теперь зависит от США
Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ
27 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/lucky-photographer

Соединенные Штаты Америки должны стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку не смогли помешать началу контрнаступления ВСУ, и теперь только от них зависит, ждет ли Украину судьба Сирии, пишет обозреватель Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft.
«Администрация Белого дома должна теперь активно стремиться к прекращению огня, чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери», - прокомментировал ситуацию Ларисон.  

По мнению автора, минувшие шесть месяцев американская администрация должна была использовать для создания почвы для переговоров. Однако, лучше начать заниматься перемирием сейчас, чем спустя время, когда может стать уже совсем поздно.  

При этом, Ларисон считает, что Украине не стоит бороться за земли, которые Россия взяла под свой контроль. Так Киев рискует остаться с меньшим объемом территории, чем он имеет сейчас.  

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#сша
#оружие
#всу
#киев
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Два человека пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Украинские боевики обстреляли АЗС в Запорожской области, два человека пострадали
27 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область и ранили двух мирных жителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативных служб.
Обстрел произошел вечером 26 июля. ВСУ попали в автозаправочную станцию в районе города Токмак.

В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, об их нынешнем состоянии пока ничего не известно.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#всу
#обстрел
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ФСБ выявила следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию
27 июля 2023, 10:06

Фото: iStock/:nektofadeev@gmail.com

На сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции, ФСБ обнаружила следы тротила и динитротолуола, которые ранее могли доставляться этим судном на Украину.
 «В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», —говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Таким образом, уточняется, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, которые следовал в Ростов-на-Дону из Турции. Ранее это судно уже дважды за лето заходило в украинский морской порт Рени, располагающийся в Одесской области. Теперь ему запрещено проходить под Крымским мостом. Также сухогруз должен покинуть российские пределы Черного моря.

22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, также обнаружили следы взрывчатки.

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#фсб
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#ростов
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Бизнес на крови: США ждут провала от украинского контрнаступления
Военный обозреватель Литовкин назвал возможные итоги украинского контрнаступления
27 июля 2023, 09:51

Фото: IStock/JARAMA

Американские журналисты узнали о новой фазе украинского контрнаступления, назвав её ключевой и решающей. Командование ВСУ определило приоритетное направление, идёт переброска сил для нанесения удара.
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что после разгромного контрнаступления Украины начнётся наступление российских войск. По его словам, США и дальше будут спонсировать ВСУ, чтобы разорить РФ и заработать на этом.   
«Они от украинцев ждут одного – как можно дольше затянуть военный конфликт, чтобы он разорял Россию. То, что во время этого конфликта погибнут украинские вооружённые силы, погибнут украинские мужчины – их не волнует. Им важно, чтобы Россия была разорена, разорены её экономика, финансы, ресурсы», — добавил Виктор Литовкин.
По его словам, контрнаступление продолжается до сих пор, поскольку Украине нужно отчитываться перед Штатами о полученных деньгах. При этом он подчеркнул, что для США вооружённый конфликт – это лишь очередной бизнес.
«США на этом зарабатывают, это бизнес на крови: они поставляют на Украину оружие, а потом то, что останется от Украины, будет выплачивать им долги несколько десятков лет. Они заставили Восточную Европу поставить на Украину оружие, Восточная Европа отдала своё оружие и осталась без него, теперь Восточной Европе нужно заказывать оружие, а где она его будет заказывать? У США. Где она будет брать деньги, чтобы расплатиться за это? У американских банков. Так что Америка имеет тройную выгоду от того конфликта, который есть на Украине», — сказал военный эксперт.
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#сша
#россия
#европа
#сво
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Украинцы добровольно сдаются в плен из-за отношения Путина
Макгрегор: Украинцы добровольно складывают оружие из-за хорошего отношения русских
27 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Sinenkiy

Россия хорошо обращается с пленными украинцами, потому они добровольно складывают оружие, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.
«На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.  

Он также подчеркнул, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношения заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен. 

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#помощь
#оружие
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#всу
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