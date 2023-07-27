Минобороны заявило об ударах по местам хранения западного вооружения на Украине

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Российские военные нанесли точные удары по местам хранения ракет и другого вооружения, переданного Украине странами Запада. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также под российские удары попали места хранения ракет, вооружения и военной техники, переданных Украине в рамках военной помощи странами Запада.
При этом уточняется, что все назначенные цели были поражены. Таким образом, цель ударов достигнута.
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Элина Позднякова