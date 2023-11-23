Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25

Фото: istock / Vital Hil
Российские Су-25 ликвидировали замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Два штурмовика Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по скрытому вооружению ВСУ.
«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что завершение конфликта на Украине не произойдет простым подписанием мирных соглашений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР
Командир корабля Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ
Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ
Алина Юрчак