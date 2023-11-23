Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25

Военнослужащие из Вооруженных Сил России завладели бронетранспортером YRP-765 западного образца прямо на глазах у бойцов украинской армии, захватив его в качестве трофея. Об этом рассказал майор Евгений Волков, командир танкового батальона, в интервью, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.