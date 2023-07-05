Минобороны Британии обучит украинских военных летчиков

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Около 20 летчиков ВСУ пройдут обучение управлению западной техникой в Британии.
Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что подготовка летчиков ВСУ к управлению западной техникой в Великобритании стартует с августа. 20 украинских военнослужащих пройдут обучение, пишет ТАСС.
«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — сказано в письме Хиппи, направленном в ответ на соответствующий вопрос депутата Палаты общин Люка Полларда.
Также обучением украинских военных занимается Германия. Военнослужащие Украины проходят обучение в Германии по защите от ядерных, химических и биологических ядовитых веществ. Об этом сообщает BILD.
По имеющейся информации, Бундесвер передал Украине транш дезактивационных технологий, которые применяются для очистки от радиоактивных, химических и биологических веществ. Обучение украинских военных защитным мерам проходить около трех недель.
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«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — сказано в письме Хиппи, направленном в ответ на соответствующий вопрос депутата Палаты общин Люка Полларда.
По имеющейся информации, Бундесвер передал Украине транш дезактивационных технологий, которые применяются для очистки от радиоактивных, химических и биологических веществ. Обучение украинских военных защитным мерам проходить около трех недель.
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Мария Фирсова