Минобороны ФРГ: Германия не станет поставлять крылатые ракеты Украине

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Министерство обороны ФРГ заявило, что Германия не намерена поставлять крылатые ракеты Украине. Об этом сообщают «Известия».
При этом, Франция планирует поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые адаптируют под самолёты советского образца. Ракеты будут использоваться боевыми самолётами незападного производства. Уточняется, что поставки осуществляются из военных запасов страны. До этого сообщалось, что Париж начал поставки дальнобойных ракет SCALP на Украину. Первые ракеты были отправлены в помощь ВСУ сразу же после того, как об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Мелисса Тимофеева