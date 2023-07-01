Минобороны: героизм связиста Дениса Аладина помог поразить силы ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Ефрейтор Аладин под обстрелом смог восстановить связь между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады
Геройский поступок военного связиста Дениса Аладина позволил позволил российским военным нанести поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских вооруженных сил «Восток» Олег Чехов.
Чехов пояснил, что задачей радиотелефониста мотострелковой бригады ефрейтора Аладина входит обеспечение связью на одном из участков южнодонецкого направления. После того, как противник начал обстрел данного участка, ефрейтор смог под огнем ВСУ восстановить связь между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады.
«Благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику», — подытожил начальник пресс-центра.
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Чехов пояснил, что задачей радиотелефониста мотострелковой бригады ефрейтора Аладина входит обеспечение связью на одном из участков южнодонецкого направления. После того, как противник начал обстрел данного участка, ефрейтор смог под огнем ВСУ восстановить связь между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады.
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Артем Путинцев