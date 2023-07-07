Минобороны: Группировка «Центр» за сутки отразила четыре атаки ВСУ

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«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Российские военные также успешно пресекли деятельность двух ДРГ ВСУ, ликвидировали до 95 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.
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