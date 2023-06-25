Минобороны: Группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на двух направлениях

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По информации Чехова, на Южно-Донецком направлении российские военные отразили атаку ВСУ в районе Макаровки, Нескучного, а также Новодонецкого, где также удалось уничтожить один украинский пикап.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам ВСУ ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат. В ведомстве такую информацию получили от пленных солдат ВСУ. Они признались, что психологи-инструкторы из Германии, Словении и других стран НАТО проводили с ними психологические тренировки, внушая украинцам желание убивать русских, а также убеждая их в слабости армии РФ.