Минобороны: Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников

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Украинские формирования пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, все дроны удалось перехватить, об этом сообщает Минобороны РФ.
24 июля в течение ночи ВСУ осуществили попытку атаки, выпустив 17 дронов по территории полуострова Крым. Три беспилотника упали на территории полуострова, остальные рухнули в акватории Черного моря. В результате атаки пострадавших нет. Объекты инфраструктуры не повреждены. Все летательные аппараты были перехвачены и уничтожены.
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Анастасия Крестьянова