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ВС РФ за время спецоперации на Украине уничтожили почти пять тысяч иностранных боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.
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