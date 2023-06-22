Минобороны: Немецкие психологи внушали ВСУ ненависть к русским

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Украинские военнопленные рассказали, как западные психологи внушали им ненависть к русским
В Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат, сообщает «РИА Новости».
В ведомстве такую информацию получили от пленных солдат ВСУ. Они признались, что психологи-инструкторы из Германии, Словении и других стран НАТО проводили с ними психологические тренировки, внушая украинцам желание убивать русских, а также убеждая их в слабости армии РФ.
По словам пленных, вся подготовка, кроме психологической, была «не на высоте». Кураторы убеждали ВСУ в скорой победе Украины, а затем, без малейшей военной подготовки, бросали их в бой. Те, кто не сдавались в плен, быстро погибали.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО. По словам чеченского командира, как только действие препаратов проходит – украинские бойцы тут же приходят в себя и сдаются в плен. Он также отметил, что некоторые «более менее здравомыслящие командиры» уже сдаются в плен целыми отрядами.
В ведомстве такую информацию получили от пленных солдат ВСУ. Они признались, что психологи-инструкторы из Германии, Словении и других стран НАТО проводили с ними психологические тренировки, внушая украинцам желание убивать русских, а также убеждая их в слабости армии РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО. По словам чеченского командира, как только действие препаратов проходит – украинские бойцы тут же приходят в себя и сдаются в плен. Он также отметил, что некоторые «более менее здравомыслящие командиры» уже сдаются в плен целыми отрядами.
Евгения Парфентьева