Депутат Лантратова: Минобороны поддержало идею создания роликов о СВО для школьников

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что Министерство обороны России поддержало идею создания цикла видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников специальной военной операции. Об этом она сообщила на заседании экспертного совета фракции в Госдуме.
Также она отметила безусловную важность этого проекта.
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