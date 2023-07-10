Депутат Лантратова: Минобороны поддержало идею создания роликов о СВО для школьников

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что Министерство обороны России поддержало идею создания цикла видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников специальной военной операции. Об этом она сообщила на заседании экспертного совета фракции в Госдуме.