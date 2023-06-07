Минобороны: подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» осуществила украинская ДРГ

Фото: РИА Новости/Э. Литвинов
Российское Минобороны обвинило украинскую ДРГ в подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
В МИнобороны России заявили, что подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» осуществила украинская диверсионно-разведывательная группа. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Сейчас на поврежденных участках идет стравливание остатков аммиака со стороны Украины.
Также добавляется, что из-за подрыва аммиакопровода пострадали несколько человек мирного населения. Врачи уже осмотрели пострадавших и назначили им лечение.
В Минобороны подчеркнули, что в результате террористической атаки ни один из российских военных не пострадал.
Напомним, возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» Москва называла обязательным условием продления зерновой сделки.
Ранее в Минобороны РФ также сообщали о начале крупномасштабного наступления ВСУ.
«5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также добавляется, что из-за подрыва аммиакопровода пострадали несколько человек мирного населения. Врачи уже осмотрели пострадавших и назначили им лечение.
В Минобороны подчеркнули, что в результате террористической атаки ни один из российских военных не пострадал.
Напомним, возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» Москва называла обязательным условием продления зерновой сделки.
Ранее в Минобороны РФ также сообщали о начале крупномасштабного наступления ВСУ.
Элина Позднякова