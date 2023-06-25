Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщает «РИА Новости».
Съемка с дрона демонстрирует обнаружение украинского укрепрайона и его поражение высокоточным оружием ВС РФ. Взрывом были уничтожены позиции ВСУ, вооружение и боеприпасы.
Напомним, российская группировка «Восток» успешно отразила атаки Вооруженных сил Украины на двух направлениях. Помимо личного состава ВСУ, российским военным удалось ликвидировать массу украинской и западной военной техники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь на 24 июня Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую область.