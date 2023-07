Your browser does not support HTML5 video.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщает «РИА Новости».Съемка с дрона демонстрирует обнаружение украинского укрепрайона и его поражение высокоточным оружием ВС РФ. Взрывом были уничтожены позиции ВСУ, вооружение и боеприпасы. Напомним , российская группировка «Восток» успешно отразила атаки Вооруженных сил Украины на двух направлениях. Помимо личного состава ВСУ, российским военным удалось ликвидировать массу украинской и западной военной техники.Ранее «Радио 1» сообщало , что в ночь на 24 июня Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую область.