Минобороны РФ: 45 российских военных освобождены из плена ВСУ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Из украинского плена на родину вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, отмечается, что всем бывшим российским пленным будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Военных направят в госпитали Минобороны для прохождения лечения, а также восстановления.
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