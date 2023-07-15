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За минувшие судки потери в рядах ВСУ составили до 600 военнослужащих в результате неудачных наступательных операций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Группировкой российских войск «Восток» были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы у Старомайского и Ровнополя в ДНР. Всего группировка ликвидировала до 210 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. На краснолиманском направлении атаки частей ВСУ также не имели успеха.
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Александр Бойцов