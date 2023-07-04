Минобороны РФ: Российские системы ПВО сбили два самолета ВСУ

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За минувшие сутки российским системам ПВО удалось сбить в зоне проведения СВО, в общей сложности, два самолета, принадлежащих ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков также рассказал, что еще один Су-25 и вертолет Ми-8 смогла сбить российская истребительная авиация.
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Татьяна Лаврова