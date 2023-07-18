Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении. 

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжили успешные наступательные действия на купянском направлении.
По словам Конашенкова, общее прoдвижение ВС РФ составило до 2 километров по фрoнту и до 1,5 километров в глубину.
Отмечается, что ВСУ в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
Напомним, 18 июля российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также нанесли удар по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы.
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Отмечается, что ВСУ в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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Екатерина Коршунова