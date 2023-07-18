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Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

18 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/Anna_Anikina

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжили успешные наступательные действия на купянском направлении.
По словам Конашенкова, общее прoдвижение ВС РФ составило до 2 километров по фрoнту и до 1,5 километров в глубину.

Отмечается, что ВСУ в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.


Напомним, 18 июля российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также нанесли удар по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы.

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#ВС РФ
#ВСУ
#СВО
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Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского
18 июля 2023, 14:27

Фото: istockphoto / sandsun

Экс-ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева* перевела €14,3 тысяч в благотворительный фонд Александра Пикалова — друга и соратника Владимира Зеленского по «Кварталу 95». Об этом она написала в своём телеграм-канале, отметив, что все деньги будут направлены на организацию отдыха для детей.
По мнению опрошенных RT экспертов, вложенные в фонд средства никак не контролируются и вероятно переводятся на военные траты киевского режима. 

Бывшая знаменитость часто публикует у себя в соцсетях реквизиты и номер счёта «фонда Пикалова», а 11 июня провела в своём телеграм-канале «благотворительный аукцион». 

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В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек. 

Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту. 

*признан в России иностранным агентом
#Лазарева
#Украина
#деньги
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В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек
18 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2.

«У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще у четырех  - ранения легкой степени тяжести», - утонил Гладков.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#Белгородская область
#обстрел
#Вячеслав Гладков
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Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту
18 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/Dmetsov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения из Киева о том, что Россия сама могла ударить по Крымскому мосту, заявил, что у Москвы нет сомнений, что это террористическая акция Украины.
«В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», - сказал Дмитрий Песков журналистам.
По данным Национального антитеррористического комитета, Киев в 3 часа ночи в понедельник совершил теракт на Крымском мосту, применив два надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, а 14-летняя дочь получила травмы.

Ранее сообщалось, что в данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли, пишет Shot. Состояние подростка оценивается как стабильное. Врачи не видят ухудшений.

Перевозить пострадавшую в Москву не планируется: школьница продолжит лечиться в Краевой детской клинической больнице Краснодара.

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Депутат Швыткин: пора нанести по Киеву массированный удар

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#Крым
#Крымский мост
#теракт
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Депутат Швыткин: пора нанести по Киеву массированный удар
18 июля 2023, 12:37

Фото: IStock/JARAMA

Россия ответит на подрыв Крымского моста, заявил президент России Владимир Путин. По его информации, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.
Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Юрий Швыткин считает, что ответные действия должны соответствовать тому урону, который нанесли России. Так, в разговоре с «Радио 1» он призвал нанести массированный удар по самому Киеву.  
«Я считаю, что давным-давно пора нанести по Киеву массированный удар, чтобы лидеры западных стран побоялись даже думать о визите к Зеленскому. Мы должны соответствующим образом уничтожить военную инфраструктуру, должны вести постоянный огонь. Но хочу отметить, что мы все же не должны опираться только на ответные действия, мы должны действовать в соответствии с теми целями, которые поставил верховный главнокомандующий», — сказал Юрий Швыткин.
В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец напомнил, что после предыдущей атаки на Крымский мост, которая состоялась в октябре прошлого года, украинские военные объекты подверглись массированному ответу. Он предположил, что и в этот раз ответ будет жестким. В противном случае это спровоцирует волнение в обществе.
«Если не парни, которые действуют по пословице “пацан сказал – пацан сделал”, мы снова проглотим эту горькую пилюлю. Но у меня есть надежда, что ответ будет. Но у меня другой вопрос: “Почему мы не бьем мосты?” По-моему, только в Киеве восемь мостов. Говорят, что нет таких указаний. Если нет таких указаний, сразу народ начинает говорить: “Политической воли нет, кавардак какой-то, а не специальная операция”. Пришло время, чтобы за нашим словом последовало дело, иначе народ будет смеяться над этими красными линиями, которые оказались фиговым листком», — сказал Виктор Баранец «Радио 1».
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#Крымский мост
#Киев
#Госдума
#Юрий Швыткин
#Виктор Баранец
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Минобороны: ВС РФ ударили по объектам, где готовился теракт на Крымском мосту
18 июля 2023, 12:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ также нанесли удар по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы.

По данным ведомства, ударами российских войск в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около семидесяти тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ 

Все намеченные цели поражены. 

Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

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#ВС РФ
#СВО
#удар
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В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
18 июля 2023, 12:01

Фото: iStock/DarthArt

Губернатор Роман Старовойт заявил, что машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда. Об этом Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что пожар потушили. Два жилых дома в деревне Елизаветовка также были повреждены. 

Глушковский район Курской области был обстрелян утром во вторник, 18 июля. 

Старовойт дополнил, что будет оказана помощь собственникам, чьи дома пострадали в результате обстрела.

Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

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#Курская область
#обстрел
#ВСУ
#Старовойт
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Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту
18 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/Dmetsov

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что британская разведка помогла украинским спецслужбам в осуществлении теракта на Крымском мосту.
«Если мы говорим про спецслужбы Украины, то это ГУР, Управление разведки Министерства обороны Украины. Если мы говорим про зарубежные силы специальных операций, это SBS - силы специальных операций ВМС Великобритании», - заявил Леонков в беседе с Царьградом.

Он объяснил, что украинские военные проходили обучение у западных спецслужб, соответственно, они и могли руководить атакой на Крымский мост. Леонков подчеркнул, что без британцев в этом деле обойтись не могло.

При этом специалист предположил, что беспилотники, которые атаковали мост, могли быть произведены в Великобритании, он также указал на их схожесть с теми, которые ранее атаковали бухту в Севастополе. ​По словам ​Леонкова, Крымский мост ​могли атаковать гидроциклы, переделанные в ​БПЛА, начиненные большим количеством взрывчатки.

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#Крымский мост
#атака
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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве
18 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/FelixRenaud

В Одессе и Николаеве повреждены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Из сообщения следует, что в Николаеве ударом российской армии повреждён промышленный объект, после чего произошел пожар. При этом в Одессе повреждения получили объекты портовой инфраструктуры.
 
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил повреждения в Одессе и Николаеве на объектах инфраструктуры после ударов ВС РФ.

Напомним, минувшей ночью украинские СМИ сообщали, что в Николаеве и Одессе раздались взрывы.

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#Одесса
#Николаев
#взрыв
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Студенты-волонтеры вернулись домой после поездки на Донбасс
18 июля 2023, 10:30

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Студенты-волонтеры социально-гуманитарного университета из Коломны вернулись домой после поездки на Донбасс. Юноши отправлялись в зону спецоперации, чтобы помочь военнослужащим.
Трое студентов государственного социально-гуманитарного университета Антон, Кирилл и Егор прибыли из командировки на Донбасс.

Юноши приняли решение поддержать военнослужащих и жителей освобожденных территорий, оказать посильную помощь тем, кому она необходима. 

На Донбасс первым отправился Антон. В первой командировке он был помощником в аптеке, помогал распределять гуманитарную помощь, помогал медсестрам и военнослужащим, раненым.
«Решил поехать волонтером в Донбасс, потому что считал, что я могу намного больше пользы принести своей стране, находясь на передовой. Любую помощь я готов был оказывать — переноска раненных, быть ассистентом на хирургическом столе, оказывать помощь маломобильным людям. Я посчитал, что я должен быть там», — сказал волонтер Антон.
По возвращении из первой командировки Антон рассказал своим лучшим друзьям Кириллу и Егору о поездке и призвал их на помощь короткой фразой: «Родина зовет».

Осуществить вторую поездку на Донбасс добровольцам помог родной университет, оказав помощь в покупке необходимых вещей, экипировки и другого.

После возвращения с передовой, трое студентов принесли ректору университета благодарственное письмо от 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск.
«Получить идею поехать волонтером куда-либо — это не минутное дело, это состояние души, состояние мыслей, которые есть у ребят. Это кропотливая работа со стороны многих факторов, в том числе университета, Мы гордимся, что ребята не равнодушны к тому, что происходит вокруг», — сообщила ректор университета ГСГУ Жанна Леонова.
Юноши рассказали. что на передовой много таких ребят как они, которые приняли решение помогать нуждающимся, военнослужащим и раненым.

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#спецоперация
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