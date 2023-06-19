Минобороны РФ сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе

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Минобороны РФ заявило, что ВС РФ поразили западный танк ВСУ российским дроном-камикадзе
Министерство обороны РФ заявило, что на Запорожском направлении ударом российского беспилотника-камикадзе был уничтожен танк ВСУ иностранного производства. Соответствующая запись опубликована в телеграмм-канале ведомства, пишет издание «МК».
Накануне, стало известно об отражении ночной атаки ВСУ силами российских подразделений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ переделали танк ВСУ в дрон-камикадзе и направили его на позиции противника.
Накануне, стало известно об отражении ночной атаки ВСУ силами российских подразделений.
Анастасия Крестьянова