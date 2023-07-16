Минобороны РФ: В атаке на Севастополь приняли участие два катера и семь беспилотников

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Министерство обороны России прокомментировало ночную атаку ВСУ на Севастополь. В ведомстве назвали инцидент террористической атакой киевского режима.
В телеграм-канале Минобороны отмечается, что атаку удалось отразить благодаря умелой и слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ). Противник планировал нанести удары в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари, сообщает «Коммерсант».
Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой линии. Еще пять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув своих целей.
Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера ВСУ. После идентификации их уничтожили огнем из штатного вооружения. В результате отраженной атаки жертв и разрушений нет.
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Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой линии. Еще пять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув своих целей.
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Александр Бойцов