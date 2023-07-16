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Минобороны РФ: В атаке на Севастополь приняли участие два катера и семь беспилотников

16 июля 2023, 09:27

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны России прокомментировало ночную атаку ВСУ на Севастополь. В ведомстве назвали инцидент террористической атакой киевского режима.
В телеграм-канале Минобороны отмечается, что атаку удалось отразить благодаря умелой и слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ). Противник планировал нанести удары в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари, сообщает «Коммерсант».

Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой линии. Еще пять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув своих целей.


Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера ВСУ. После идентификации их уничтожили огнем из штатного вооружения. В результате отраженной атаки жертв и разрушений нет.

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#пво
#рэб
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Губернатор Развожаев: В ходе отражения атаки сбит девятый вражеский беспилотник
16 июля 2023, 08:33

Фото: istockphoto/NiseriN

ВСУ в ночь на 16 июля предприняли массированную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе над мысом Манганари сбит уже девятый беспилотник противника.
Ночью российские военные уже отразили атаку восьми БПЛА. Как уточнил глава города, дроны атаковали Севастополь в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, передает RT. Два из них были уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В городе временно приостановлено движение катеров и паромов. Михаил Развожаев подчеркнул, что военные отработали все цели уверенно и спокойно, никакие объекты в городе и акватории не пострадали. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, но без стресса и паники, сказал в заключение губернатор.

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#севастополь
#губернатор
#развожаев
#атака
#беспилотник
#БПЛА
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Der Spiegel: Российские минные заграждения подавляют бойцов ВСУ психологически
16 июля 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel рассказали о главном страхе, с которым сталкиваются военнослужащие ВСУ. Это умело оборудованные российские минные поля, которые оказывают на украинцев деморализующее воздействие.
Благодаря современным российским системам минирования, новые минные заграждения могут появляться буквально «из воздуха», на пустом и еще вчера безопасном месте, передает РИА Новости. Более того, проверенные саперами и разминированные участки вовсе не являются гарантией безопасности для солдат ВСУ при наступлении, сообщает издание.

Дело в том, что модернизированная система дистанционного минирования позволяет за очень короткое время создать непроходимый минный заслон там, где только что не было никакой опасности. Постоянная опасность быть тяжело ранеными или убитыми на российских минных полях оказывает сильное психологическое воздействие на солдат ВСУ, деморализует их и вызывает постоянный страх.

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#мины
#минирование
#всу
#страх
#воздействие
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Бригадный генерал США Киммитт: Отсутствие прогресса в наступлении ВСУ объясняется качеством российских укреплений
16 июля 2023, 06:32

Фото: РИА Новости

Американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, причиной того, почему контрнаступление происходит медленно, являются так называемые  «двадцать километров ада» оборонительных линий. 

Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражение танков снизу. При этом, даже расчистив такие укрепления, солдаты украинской армии могут обнаружить перед собой новые линии траншей и «колючки»

Ранее другой американский генерал — бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что бойцы ВСУ с трудом могут атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления,поскольку перед ними существует большое количество минных заграждений.

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#ВСУ
#США
#Россия
#Украина
#укрепления
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Сальдо: В боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 бойцов убитыми и еще больше — ранеными
16 июля 2023, 05:36

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Антоновского моста в Херсонской области потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными. Такое заявление сделал ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, наиболее важный с тактической точки зрения участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ и взят под контроль российскими военными, сообщил Сальдо. Речь идет об участке, где мост непосредственно соединяется с сушей.

«Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — отметил врио херсонского губернатора.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста., однако они успешно ликвидируются российской ​артиллерией еще на воде.

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#ВСУ
#США
#Россия
#Украина
#укрепления
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Развожаев: ПВО и флот России отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
16 июля 2023, 04:24

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.



Последняя крупная атака беспилотников на Севастополь, о которой сообщал губернатор региона, произошла ночью 25 мая. Тогда два беспилотника были сбиты, и еще несколько удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем посадить.

Ранее сообщалось о громких взрывах над городом. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. О работе российской системы ПВО, не менее двух раз отразившей украинскую атаку, заявлялл также и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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#Севастополь
#Михаил Развожаев
#Украина
#БПЛА
#Балаклава
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Полковник спецназа Матвийчук: Безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек
16 июля 2023, 04:05

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Безвозвратные потери украинской армии с начала СВО составляют 400 тысяч человек. Об этом рассказал URA.RU полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.
Общие же потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая больных, раненых и убитых, составляют приблизительно 700-800 тысяч человек, уточнил Матвийчук. По его словам, мотивации воевать у украинских военнослужащих уже практически не осталось.

«Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий», — отметил эксперт.

Также Анатолий Матвийчук подчеркнул тот факт, что желание продолжать конфликт с Россией сохраняют лишь «националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», в то время как для всех остальных боевые действия уже превратились в рутину.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.

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#ВСУ
#гибель военных
#СВО
#Анатолий Матвийчук
#Сергей Шойгу
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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
16 июля 2023, 01:18

Фото: iStock/Stock_Dealer

Предупредительные сирены сработали в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщило о серии взрывов в Сумах.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#воздушная тревога
#Сумская область
#Харьковская область
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Российская армия авиаударом уничтожила на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА и станцию связи StarLink
16 июля 2023, 00:02

Фото: iStock/repinanatoly

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 <…>  были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВС РФ
#авиаудары
#Херсонская область
#Украина
#Starlink
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Гладков: ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородом
15 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Naypong

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он. 

Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет. 

Ранее командир одного из отделений разведки Вооружённых сил Украины Леонид Маслов заявил, что Россия не нуждается в ракетах для уничтожения украинских дронов. 

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#БПЛА
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