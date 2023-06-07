Минобороны РФ: ВС РФ отразили три попытки ВСУ атаковать на стыке ДНР и Запорожья

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В Минобороны РФ рассказали о трех попытках ВСУ прорвать российскую линию обороны на Запорожском направлении
За минувшие сутки ВСУ предприняли три безуспешные попытки атаковать ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, российские военные отразили атаку украинских военных в районе Новодонецконр в ДНР. Населенный пункт по-прежнему остается под российским контролем.
Нарвавшись на активное сопротивление, ВСУ вынуждены были отступить на исходные позиции, потеряв при попытке наступления большую часть бронемашин западного производства.
Минобороны РФ также заявило об попытках ВСУ прорвать оборону около Артемовска
«На Времевском выступе решительными действиями группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, за сутки отражены 3 атаки врага силами двух батальонных тактических групп в районах н.п. Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области», - говорится в сводке Минобороны России.
Нарвавшись на активное сопротивление, ВСУ вынуждены были отступить на исходные позиции, потеряв при попытке наступления большую часть бронемашин западного производства.
Минобороны РФ также заявило об попытках ВСУ прорвать оборону около Артемовска
Элина Позднякова