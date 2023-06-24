Минобороны РФ: ВСУ воспользовались провокацией Пригожина

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В Минобороны РФ заявили, что Украина готовится к наступлению, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина
В Минобороны РФ заявили, что Украина готовится к наступлению после провокации главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Минобороны, ВСУ готовятся к наступательной операции на Бахмутовском направлении. Отмечается, что российские силы наносят удары по подразделениям противника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что важнейшие объекты взяты под усиленную охрану в Москве.
По данным Минобороны, ВСУ готовятся к наступательной операции на Бахмутовском направлении. Отмечается, что российские силы наносят удары по подразделениям противника.
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ. Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», - сообщает Минобороны.Напомним, некоторое время назад пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что по его подразделениям якобы ударили российские власти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что важнейшие объекты взяты под усиленную охрану в Москве.
Татьяна Лаврова