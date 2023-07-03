Минобороны РФ

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Авиация группировки «Юг» Вооруженных Сил РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по украинским военным сразу на трех направлениях — Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев
Так, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Предтечино, в то время как артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Красном.
Также, по словам Астафьева, российские военные ликвидировали боевую машину пехоты ВСУ в районе Артемовска, самоходную гаубицу «Гвоздика"» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе поселка Острое.
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