Минобороны РФ заявило о безуспешных попытках ВСУ контратаковать

Фото: iStock/vladj55
Минобороны РФ рассказало о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны РФ заявило о безуспешных наступлениях ВСУ. По информации оборонного ведомства, украинские формирования пытались наступать минувшей ночью на трех направлениях.
Сообщается, что попытки ВСУ осуществить атаки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, оказались безуспешными. ВС РФ отразили наступление, в ходе чего, противник понес существенные потери. Также стало известно об уничтожении боевой машины иностранного производства и артиллерийским систем.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard.
Сообщается, что попытки ВСУ осуществить атаки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, оказались безуспешными. ВС РФ отразили наступление, в ходе чего, противник понес существенные потери. Также стало известно об уничтожении боевой машины иностранного производства и артиллерийским систем.
Анастасия Крестьянова