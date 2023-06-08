Минобороны: Россия взяла под полный контроль село Берховка в ДНР

Фото: Минобороны РФ
В Минобороны сообщили о полном контроле ВС России над селом Берховка в ДНР
ВС России отразили атаку украинской армии, сохранив полный контроль над селом Берховка в ДНР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам российского бойца с позывным «Чита», распространением провокационных слухов занимаются «враги народа». Военный добавил, что ВСУ пытались атаковать российские позиции малыми группами при поддержке бронетехники, но безуспешно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — проинформировали в ведомстве.
«Они продвигаются вперед, и их сразу отбрасывают назад. Мы, наоборот, занимаем еще позиции, дальше отбиваем», — рассказал «Чита».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян