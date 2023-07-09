Минобороны: российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

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Авиация России уничтожила склад боеприпасов украинской армии в районе Шевченко на южнодонецком фронте, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра оперативной группировки «Восток» Олега Чехова.
Также Чехов сообщил, что артиллерийский огонь уничтожил расчет миномета и управляющий центр беспилотников к востоку от Макаровки и северо-западнее Сторожевого.
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Артем Кузьмин