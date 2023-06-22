Минобороны: Российские ПВО за сутки перехватили пять Storm Shadow

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Российские системы ПВО перехватили пять крылатых британских ракет за сутки
В Минобороны РФ рассказали, как российским системам ПВО удалось перехватить пять британских ракет Storm Shadow за сутки, сообщает «РИА Новости».
За минувшие стуки российские ПВО также сбили два снаряда HIMARS и 15 украинских БПЛА в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженных силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции. По словам главы ведомства, сейчас украинские боевики занимаются перегруппировкой войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о подготовке Вооруженными силами Украины нового этапа контрнаступления к июльскому саммиту НАТО.
За минувшие стуки российские ПВО также сбили два снаряда HIMARS и 15 украинских БПЛА в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о подготовке Вооруженными силами Украины нового этапа контрнаступления к июльскому саммиту НАТО.
Евгения Парфентьева