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Украинским силам не удалось форсировать Северский Донец
В Минобороны РФ рассказали, как российским силам удалось предотвратить высадку украинских террористов на окраине Новой Таволжанки, сообщает Telegram канал Mash.
Вооруженные силы Украины пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка Белгородской области. Однако, попытка провалилась из-за быстрой реакции ВС РФ.
Российским военным удалось ликвидировать около 10 украинских террористов. Также уничтожено пять украинских минометных взводов и две САУ Krab, которые производят в Польше.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборонную линию в районе Времевского выступа.
Вооруженные силы Украины пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка Белгородской области. Однако, попытка провалилась из-за быстрой реакции ВС РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборонную линию в районе Времевского выступа.
Евгения Парфентьева