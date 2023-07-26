Минобороны: Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24

Фото: iStock/castigatio
Стрелок-зенитчик группировки ВС РФ «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВС Украины из ПЗРК «Игла». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
По словам собеседника агентства, бойцы «Востока» при выполнении боевых задач проявляют мужество и героизм.
Чехов отметил в качестве примера командира мотострелковой роты танковой бригады капитана Альберта Юнусова, который благодаря своему профессионализму поспособствовал ликвидации более десятка боевых бронированных машин и танков ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Танки ВС России ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе
Чехов отметил в качестве примера командира мотострелковой роты танковой бригады капитана Альберта Юнусова, который благодаря своему профессионализму поспособствовал ликвидации более десятка боевых бронированных машин и танков ВСУ.
Читайте также:
Танки ВС России ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе
Диана Аванесян