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Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных

25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, рядовой, который участвовал в бою в районе Времевского выступа, лично обнаружил и уничтожил более десятка военных ВСУ.
РИА Новости пишет, что в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, который является стрелком мотострелкового взвода, выполнял задачи по поражению противника.

В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.


Атака противника была отражена, а российские войска продолжили удерживать позиции.

По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Киев стягивает резервы на Купянское направление
Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление
25 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/Olena_Z

Киевский режим стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск», - прокомментировал ситуацию Марочко.

По словам эксперта, в рядах вновь прибывших военных есть и иностранные наемники.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий. При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

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#Марочко
#Купянское направление
#Резервы ВСУ
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Бастрыкин рассказал о числе погибших при разрушении Каховской ГЭС
25 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Soumen Hazra

При разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек, 134 пострадали.
Об этом РИА Новости рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.

Следствием установлено, что серия ударов по Каховской ГЭС привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Более 30 населённых пунктов оказались затоплены.
 
Александр Бастрыкин подтвердил гибель 55 человек, ещё 134 человека пострадали. На месте происшествия работают криминалисты.
 
Следователи допросили более тысячи человек: сотрудников станции, военнослужащих, под охраной которых находился объект. Также ведётся расследование фактов обстрелов ВСУ пунктов эвакуации в Херсонской области.

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#Бастрыкин
#Каховская ГЭС
#Херсонская область
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В Черном море найден упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
25 июля 2023, 08:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Пассажирское судно шло по маршруту Сочи — Новороссийск. Экипаж судна заметил БПЛА самолетного типа в трёх морских милях от берега в районе села Зубовая Щель.
Оперативные службы прибыли к месту и достали трофейный дрон с размахом крыльев 2,5 метра. БПЛА отправлен на экспертизу.
 
BTT3 Banshee был разработан в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Лёгкий дрон-мишень из кевлара и стеклопластика используют примерно в 40 странах.
 
Беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или даже ударный. Каким является найденный, устанавливают специалисты.

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#Сочи
#беспилотник
#дрон
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ВСУ бьют по Клещеевке кассетными боеприпасами
Марочко: ВСУ атакуют Клещеевку кассетными и шрапнельными боеприпасами
25 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска. По словам Марочко, только за минувшие сутки российские военные отразили порядка десяти атак украинских боевиков. 

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#Марочко
#Артемовск
#Кассетные боеприпасы
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В Белгородской области сбили беспилотник
25 июля 2023, 08:32

Фото: iStock/Mevlut_INAN

По предварительной версии, это был «Байрактар».
Baza пишет, что беспилотник самолетного типа сбили вечером 24 июля в Ракитянском районе Белгородской области недалеко от села Илек-Кошары в 14 км от границы.
 
Предполагается, что сбитым БПЛА является «Байрактар». В результате его падения никто не пострадал. Разрушений не обнаружено.

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#Белгородская область
#дрон
#БПЛА
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ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР
Марочко: На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия
25 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон», - прокомментировал ситуацию Марочко.

При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

Ранее Владимир Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя. Они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атаку. 

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#Марочко
#ЛНР
#Боевые действия
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Спикер Госдепа США Миллер обвиняет Россию в подготовке операции в Чёрном море
25 июля 2023, 08:12

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что в распоряжении американской администрации есть информация о том, что Россия под иностранным флагом занимается подготовкой операции в Чёрном море.
Об этом Мэттью Миллер сообщил во время выступления на брифинге в Вашингтоне.

Миллер напомнил, что Москва после выхода из зерновой сделки уже угрожала судам, которые находятся в международных водах, предупредив, что они могут стать целью военных РФ. Также Миллер заявил, что российская армия нанесла удары по инфраструктуре Одессы, а также разрушила украинские порты на Дунае.
 
Спикер Госдепартамента заявил, что власти США для поиска альтернативных путей вывоза зерна из Украины продолжат консультироваться со своими партнерами в данном регионе.
 
По словам чиновника, практически невозможно найти идеальное решение, которое позволило бы Украине без возобновления морских путей на Черном море заниматься отгрузкой такого же количество зерна, как во время зерновой сделки.

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#США
#Украина
#Россия
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Медленное наступление ВСУ приведет Байдена к провалу
WSJ: Медленное наступление ВСУ приведет к сокращению помощи со стороны США и провалу Байдена
25 июля 2023, 06:51

Фото: сайт Кремля

Неустойчивый характер контрнаступления Вооруженных Сил Украины может привести к сокращению американской поддержки и даже признанию некоторых успехов со стороны России, что обернется существенным провалом во внешней политике американского президента Джо Байдена. Такой вывод делает американская газета The Wall Street Journal.
«Замедленные действия Украины могут привести к снижению поддержки США и признанию, даже частичного, триумфа России, что станет крупным сбоем во внешней политике Байдена», — говорится в статье газеты.
Издание также отмечает, что медленное продвижение военной операции Украины ослабляет вероятность скорого начала переговоров о прекращении военных действий в этом году, в то же время увеличивая риск продолжения конфликта.

Это ставит под сомнение стратегию президента Байдена, которая основана на предоставлении военной помощи Украине с целью ведения переговоров с Россией из позиции силы. Возникает вопрос о способности Запада обеспечить поставки оружия в условиях его нехватки.

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#ВСУ
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Военный эксперт Литовкин: Армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ
Военный эксперт Литовкин: ВС РФ уничтожили 30% боевой техники ВСУ за время контрнаступления
25 июля 2023, 06:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники.
«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: США, Брюссель, НАТО, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — цитирует URA.RU слова собеседника.

Литовкин выразил уверенность, что у ВС России есть шанс пойти в контратаку. Возможно, украинская армия сделает перерыв, чтобы дождаться нового поступления вооружений с Запада, считает эксперт.

«Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — заключил полковник.

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