Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных

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По данным начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, рядовой, который участвовал в бою в районе Времевского выступа, лично обнаружил и уничтожил более десятка военных ВСУ.
РИА Новости пишет, что в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, который является стрелком мотострелкового взвода, выполнял задачи по поражению противника.
В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.
Атака противника была отражена, а российские войска продолжили удерживать позиции.
По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.
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В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.
По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.
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Мария Фирсова