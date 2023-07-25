Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ патрульного корабля «Сергей Котов»

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Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, об этом сообщает Минобороны России.
Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских формирований. Оба катера были уничтожены залповым огнем российского корабля. В результате атаки, никто из экипажа корабля не пострадал, сообщили в оборонном ведомстве.
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Анастасия Крестьянова