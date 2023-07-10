Минобороны сообщило о попытке ракетного удара ВСУ по трем российским регионам

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Киев 9 июля попытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200.
Уточняется, что целью одной из выпущенных ВСУ ракет - был Крымский мост. В результате попытки удара, жертв и разрушений нет. Главе Генштаба Валерию Герасимову было доложено о произошедшем, он распорядился усилить меры безопасности и выявить места хранения ракет ВСУ.
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