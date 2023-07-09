Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

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Официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении арсенала, где хранились снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в Донецкой народной республике (ДНР).
«На территории Михайловки в ДНР был уничтожен склад, в котором хранились снаряды для залповой системы HIMARS», — уточнил он.Читайте также:
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