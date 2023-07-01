Минобороны сообщило об успешном поражении ряда командных пунктов ВСУ

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам управления группы «Донецк» ВСУ
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли успешный групповой удар по ряду пунктов управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом пишут «Известия».
Конашенков заявил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены высокоточным оружием морского и наземного базирования.
В ведомстве отметили, что за сутки 85 артиллерийских подразделений были поражены.
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Конашенков заявил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены высокоточным оружием морского и наземного базирования.
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Екатерина Коршунова