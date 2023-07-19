Минобороны Украины: Мы пока не можем размещать у себя F-16

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Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что страна пока не имеет возможности размещать у себя F-16 из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Киев рассчитывает получить самолеты в 2024 году.
По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, программа подготовки украинских пилотов может быть запущена уже через две недели.
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Александр Бойцов