Минобороны Украины: ВСУ перешли к наступлению на «некоторых направлениях»

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Киев заявил о переходе войск к наступательным действиям
В Минобороны Украины заявили, что ВСУ перешли в наступление на «некоторых направлениях», сообщает «РИА Новости».
Замминистра Минобороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что Киев продолжает держать оборону, однако, на «некоторых направлениях» украинские войска уже перешли в наступление.
Министр заявила, что эпицентром боевых действий остается Артемовск. По ее словам, сейчас ВСУ занимают там «господствующие высоты».
Бои местного назначения продолжаются и на южном направлении, заключила Маляр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос об использовании украинскими ДРГ оружия из Бельгии при обстреле мирного населения Белгородской области.
Замминистра Минобороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что Киев продолжает держать оборону, однако, на «некоторых направлениях» украинские войска уже перешли в наступление.
Бои местного назначения продолжаются и на южном направлении, заключила Маляр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос об использовании украинскими ДРГ оружия из Бельгии при обстреле мирного населения Белгородской области.
Евгения Парфентьева