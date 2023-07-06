Минобороны: ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы ВСУ и иностранным наемникам

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Российские подразделения в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также по местам хранения иностранной техники.
В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута, стратегические резервы иностранной техники противника уничтожены.
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