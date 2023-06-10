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По информации ведомства, за последние сутки украинские войска предприняли несколько провальных попыток наступить.
Напомним, высокопоставленный европейский офицер объяснил изданию Asia Times, что Вооруженные силы Украины выбрали для контрнаступления самоубийственную тактику. По словам источника СМИ, провальный план наступления для ВСУ разработали в Британии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран заявил изданию The Washington Post, что Вооруженные силы Украины еще не задействовали все свои резервы в контрнаступлении.