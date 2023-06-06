Минобороны: ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ в Артемовске

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Российские силы отразили четыре попытки наступления ВСУ под Артемовском
В Минобороны РФ рассказали, что российские силы отразили четыре атаки ВСУ на артемовском направлении, сообщает «РИА Новости».
Вооруженные силы Украины попытались наступить в районе Клещеевки и Берховки.
Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что при отражении наступления ВСУ погиб 71 военнослужащий ВС РФ. По словам министра, еще 219 российских солдат получили ранения разной степени тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участник спецоперации Юрий Желанов, который спас раненых товарищей из-под обстрела, рассказал, как ему позвонил президент России Владимир Путин.
Вооруженные силы Украины попытались наступить в районе Клещеевки и Берховки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участник спецоперации Юрий Желанов, который спас раненых товарищей из-под обстрела, рассказал, как ему позвонил президент России Владимир Путин.
Евгения Парфентьева